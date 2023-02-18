陳仕朋迎接小孩出生 「生子後」繼續備戰經典賽

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）世界棒球經典賽台灣隊左投陳仕朋昨天在熱身賽先發後就馬上到醫院陪產，今天他在社群媒體公布好消息，順利迎接小孩「亮仔」出生，他將帶著「生子後」運勢，繼續備戰經典賽。

台灣隊昨天對上中職台鋼雄鷹隊的熱身賽，本來原訂由黃子鵬先發，不過後來改成陳仕朋先投，原因是總教練林岳平為了讓陳仕朋趕去醫院陪老婆待產，特意讓他先登板。

陳仕朋今天就在社群媒體公布好消息，昨天晚上迎接兒子誕生，「亮仔待好待滿，順利誕生，老婆辛苦了！」好消息公布之後，也有許多球迷留言祝福陳仕朋，尤其「生子後」運勢旺，讓大家期待陳仕朋把喜氣帶回台灣隊。中華職棒和母隊富邦悍將也在臉書恭喜陳仕朋，接下來陳仕朋會繼續備戰經典賽。

陳仕朋昨天在熱身賽先發投3局，被敲2支安打，出現1次保送，送出1次三振，沒有失分；接著黃子鵬登板，投3.2局被敲出4支安打，投1次觸身球保送，送出6次三振，失掉2分。（編輯：陳政偉）1120218