中信兄弟打隊內練習賽 張志豪等6人開轟

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職棒中信兄弟隊今天在屏東中信園區進行隊內賽，由於是練習賽性質，只打到6局上。全場兩邊砲火凶猛，宋晟睿、劉貴元、陳偉漢、張志豪、林書逸、福來喜都有全壘打演出。

由於兄弟原本的一壘手許基宏動了左腳跟手術，可能錯過今年上半季，原本的外野手張志豪從春訓改練一壘，今天在隊內賽首度正式在比賽守一壘、先發打白隊的第5棒。此戰兄弟並不是打正規比賽，除了只打6局，每一局只要投手用球數到了就會換局。

這場隊內賽兄弟黃、白2隊都砲火猛烈，1局下黃隊的宋晟睿從張祖恩手中敲出左外野陽春砲，取得1分領先；3局下黃隊的林瑞鈞敲安打後，劉貴元轟出右外野2分砲，接著宋晟睿敲出安打，陳偉漢再轟出2分全壘打，黃隊取得5比0領先。

白隊在4局上展開反攻，張志豪、林書逸、福來喜接連從投手江忠城手中敲出陽春全壘打，追回3分；5局上白隊的岳東華選到保送，再靠著暴投上二壘，接著馬鋼敲出安打送回1分，不過終場黃隊仍以5比4擊敗白隊。（編輯：張雅淨）1120219