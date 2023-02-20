陳敏賜陽春砲空響 全越盃成棒桃園晉級冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）全越盃成棒賽4強桃園市隊與台中市隊交手，台中市隊陳敏賜陽春砲空響，桃園市隊投打發揮，洪心騏6局優質先發，邱澤豪2安1打點，終場以3比1拿勝、晉級冠軍戰。

112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽4強賽今天在三重棒球場舉行，桃園市成棒隊與台中市成棒隊爭冠軍戰門票，兩隊前3局打完都沒有拿下分數。

台中市隊4局上靠著陳敏賜敲出陽春砲先馳得點，4局下桃園市隊追分，邱澤豪敲出二壘打、靠著犧牲觸擊、高飛犧牲打跑回追平分。

桃園市隊6局再起攻勢，黃子軒選到四壞保送、靠著犧牲觸擊、暴投攻佔三壘，邱澤豪關鍵時刻敲出安打送回球隊超前分，再靠著陳瑋安打推進、滾地球多跑回1分保險分。

桃園市隊28歲投手洪心騏具有中職資歷，今天先發用77球投6局，被敲6支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，優質先發有效壓制對手打線、拿下勝投。

桃園市隊首棒打者邱澤豪今天單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點、跑回2分，扮演稱職開路先鋒，也是球隊搶勝功臣之一。（編輯：龍柏安）1120220