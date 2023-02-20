獅隊古林睿煬轉念面對傷勢 納瓦洛曾給「心靈雞湯」

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）統一獅隊投手古林睿煬去年因肩膀傷勢沒能投完整季，嘗試找原因、強化身體素質，轉換想法不心急，「重要的是在那位置站到最後」，也透露前投手教練納瓦洛曾給他「心靈雞湯」。

中華職棒統一獅隊22歲投手古林睿煬去年球季最後一次一軍出賽是8月16日，後來因為肩膀傷勢球季報銷，他今天出席LLB棒球賽國內選拔賽開賽記者會，談起目前練投近況表示有持續在牛棚，理論上應趕得上官辦熱身賽。

古林睿煬是獅隊看重的年輕先發投手戰力，但職棒賽季陸續因傷勢影響出賽，他表示有思考原因，也做了很多訓練，「但很多事情不是這麼容易可以避免，也沒辦法找出原因」。

古林睿煬表示，去年肩膀不舒服，不同的醫生有不同的說法，傷勢沒有很嚴重，休賽季治療、休息完之後就正常了；他透露，本身有球速和關節活動度大的身體優勢，相對地，活動度大受傷的風險也高，或許是原因之一，想辦法再把身體練壯一點，每年休賽季的訓練量不斷增加，希望可以找到平衡點。

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古林睿煬希望拿出好表現回應球隊期待，他也透露，去年某一場比賽表現不好，當時的投手教練納瓦洛有特別開導他，「他跟我說，不用特別想要證明什麼，我已經很好了，聽到他這樣說有比較安心，丟不好也過去了，要更有信心做每件事。」

獅隊總教練林岳平，也是今年世界棒球經典賽台灣隊總教練，林岳平不在球隊期間，古林睿煬對自己喊話「要加油一點，不要讓他擔心」；目前調整進度不心急，古林睿煬說，之前球季前半段衝很快，但沒辦法走完整季，現在轉換想法，怎麼開始的不是這麼重要，「重要的是，可以在那個位置站到最後」。（編輯：陳仁華）1120220