謝國城盃選拔賽台東開打 古林睿煬分享難忘回憶

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由台灣世界少棒聯盟（TLLB）與台東縣政府、謝國城棒球文教基金會共同主辦的謝國城盃全國少棒賽將於3月18至26日舉行，青少棒賽則於4月8日至16日舉辦。20日在台北舉行開賽記者會，中職統一獅隊投手宋文華（右）、古林睿煬（左）等人出席。中央社記者謝靜雯攝 112年2月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）謝國城盃少棒、青少棒賽將於3、4月在台東開打，今天開賽記者會，統一獅隊投手宋文華及古林睿煬勉勵學弟享受比賽，古林睿煬還難忘出國比賽巴士曾被波多黎各球員丟石頭的回憶。

由台灣世界少棒聯盟（TLLB）與台東縣政府、謝國城棒球文教基金會共同主辦的謝國城盃全國少棒賽將於3月18至26日舉行，青少棒賽則於4月8日至16日舉辦，冠軍隊伍取得參加LLB（世界少棒聯盟）亞太區錦標賽資格，力拚前進世界賽。

去年LLB少棒賽以台北市福林國小代表參賽、拿下世界賽季軍，LLB次青少棒賽由台中市中山國中代表、順利拿下世界冠軍，今年盼再創佳績。

今天開打記者會請來曾參與過LLB賽事的大學長、中職統一獅隊投手宋文華、古林睿煬出席，宋文華是2009年LLB少棒賽代表隊成員，首度去美國打國際賽，體驗與之前完全不同的生活環境，印象最深刻的是每天在選手村打公用電話，要輸入很長一段號碼才可以打電話回台灣，是很特別的體驗。

宋文華從小國手資歷豐富，但他有感而發表示，台灣的球員出國比賽，外界都期望小球員可以打冠軍，難免有壓力，但看到國外小球員打球很多笑容，鼓勵小學弟們要享受比賽、享受棒球，除了認真打球，也不要放棄讀書，不要把路走窄。

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古林睿煬是2014、2015年LLB次青少棒賽冠軍班底，他表示，因為要練球很少有機會跟大家出去玩，知道拿到代表權可以一起出國就更有動力想要拚，對於美國的印象是一開始覺得美式食物很新鮮，但吃到最後很膩。

古林睿煬表示，國外選手身材雖然高大，但其實台灣的球員有能力拚。對於國外比賽的印象，古林睿煬笑說，記得巴士都有警車護送，某一場打贏波多黎各，「他們的球員很兇，還對我們的巴士丟石頭」，讓他印象深刻。（編輯：管中維）1120220