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王政浩後援穩守當MVP 全越盃成棒合庫奪冠

2023/2/21 16:19（2/21 16:56 更新）
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112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽21日來到賽程最終日，國內社會隊強權合作金庫成棒隊（圖）冠軍戰投打發揮，終場以4比3擊敗桃園市隊、勇奪冠軍。中央社記者謝靜雯攝 112年2月21日
112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽21日來到賽程最終日，國內社會隊強權合作金庫成棒隊（圖）冠軍戰投打發揮，終場以4比3擊敗桃園市隊、勇奪冠軍。中央社記者謝靜雯攝 112年2月21日
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（中央社記者謝靜雯新北21日電）國內社會隊強權合作金庫成棒隊今天在全越盃成棒賽投打發揮，陳毅宏單場敲3安、王政浩後援穩守，以4比3擊敗桃園市隊、拿下首屆全越盃冠軍，王政浩獲選MVP。

112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽冠軍戰由合庫與桃園市隊爭霸，桃園市隊1局先馳得點，合庫前4局打完沒有拿下分數，5局上有攻勢，靠著楊振裕、陳毅宏接連安打，陳智輝適時安打送回追平分，再靠著滾地球跑回超前分。

合庫6局上再起攻勢，靠著陳孝允三壘打、李亦崴二壘打再添1分，8局上馬文修三壘打送回球隊第4分，桃園市隊2到7局沒有拿下分數，8局下追回2分、合庫投手群穩守，沒有多掉分數。

合庫今天讓投手群輪流登板，馬駿威先發2局失1分，侯羿輔中繼2局無失分、是勝投，朱誥鎮中繼2局無失分，賴延峰投1.2局掉2分，黃健隆投0.1局無失分，王政浩後援1局無失分、拿下救援成功。

合庫總教練王燕國表示，這個時間點各隊都還在調整階段、備戰春季聯賽，賽前比較擔心投手，野手不擔心，合庫球員資質都蠻好的，也很習慣這種短期的賽制，野手稍微練一下感覺很快就找回來，投手需要比較長的時間。

王燕國表示，今天投手群的安排，前半段主要讓年輕的投手群登板，資深投手後半段預備，賴延峰目前還沒有到預期的比賽狀況，控球和直球尾勁還沒有發揮但沒有太大問題，可以順利拿下冠軍，「每個球員都是我心中的MVP。」（編輯：李亨山）1120221

國內社會隊強權合作金庫成棒隊21日在112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽冠軍戰投打發揮，球員王政浩（前左）後援穩守，助隊順利摘冠，王政浩也獲選MVP。中央社記者謝靜雯攝 112年2月21日
國內社會隊強權合作金庫成棒隊21日在112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽冠軍戰投打發揮，球員王政浩（前左）後援穩守，助隊順利摘冠，王政浩也獲選MVP。中央社記者謝靜雯攝 112年2月21日
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