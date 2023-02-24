挑戰極限 NBA東西區龍頭塞爾蒂克、金塊驚險擒敵

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國職籃NBA東、西區龍頭波士頓塞爾蒂克、丹佛金塊今天雙雙獲勝，塞爾蒂克在延長賽後142比138驚險擊敗印第安納溜馬，金塊則以115比109力擒克里夫蘭騎士。

在明星賽轟下55分刷新紀錄的塔特姆（Jayson Tatum）今天攻下31分，其中包括攻下綠衫軍在延長賽的最後4分，是塞爾蒂克獲勝的關鍵人物。綠衫軍獲勝後，戰績43勝17敗，仍是全聯盟最佳的成績。

金塊力擒騎士後，戰績42勝18敗，加上費城76人今天克服一度落後17分的劣勢，以110比105擊敗曼菲斯灰熊，讓金塊以6場勝差，穩坐西區龍頭寶座。

在明星賽週末結束後，NBA賽事今天恢復進行，塔特姆開賽有些慢熱，但最終仍繳出31分、12籃板、7助攻、2抄截、1阻攻的成績單；布朗（Jaylen Brown）則為塞爾蒂克挹注30分。

塞爾蒂克雖然在東區排名第1，但僅領先密爾瓦基公鹿1場勝差。

今天面對塞爾蒂克，在特納（Myles Turner）繳出40分、10籃板「雙十」成績帶領下，在東區排名第12的溜馬本來十分有機會贏球，無奈浪費第三節一度超前的優勢，最終遭逆轉輸球。

在第4節比賽剩下1分41秒之際，兩隊125比125戰成平手後，塔特姆、布朗先後出現失誤，但哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在讀秒階段的跳投失手，讓比賽進入延長賽。

延長賽剩下56.2秒時，雙方以138比138打平，塔特姆先是兩罰俱中，接著又在籃下補進一球，讓塞爾蒂克最終以4分險勝。

布朗表示，贏下這場比賽對塞爾蒂克接下來要打進季後賽來說是個好兆頭。

「我認為我們現在受到的挑戰愈多，長遠來說都是有幫助的。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120224