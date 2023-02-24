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經典賽古巴隊抵台 26日起與中職球隊打熱身賽

2023/2/24 16:17（2/24 17:06 更新）
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世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日開打，「紅色閃電」古巴隊24日下午2時抵達桃園機場，成為本屆經典賽第1支抵台外隊。（悍創運動行銷提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月24日
世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日開打，「紅色閃電」古巴隊24日下午2時抵達桃園機場，成為本屆經典賽第1支抵台外隊。（悍創運動行銷提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月24日
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（中央社記者楊啟芳台北24日電）世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日開打，「紅色閃電」古巴隊今天下午2時抵達桃園機場，成為本屆經典賽第1支抵台外隊，古巴預計明天開始練球，26日起在新莊打熱身賽。

今天抵台的古巴隊名單當中，有效力日職的選手，包括中日龍終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）、投手羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）、阿瓦瑞茲（Frank Abel Alvarez）、日本火腿內野手馬丁尼茲（Ariel Martinez）以及軟銀終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）。

另外，外界關心古巴隊史首度有現役大聯盟球員參加的選手，像是白襪隊的蒙卡達（Yoan Moncada）及羅伯特（Luis Robert）等人，將在3月3日抵達台灣與古巴隊會合。

古巴隊將於明天開始進行訓練，接著會在26日起於新莊棒球場進行3天自辦熱身賽，對手分別為中職富邦悍將2場及味全龍隊。3場熱身賽打完後，古巴隊將進駐到經典賽大會安排的飯店，並於3月4日參與官方安排練球行程，5、6日進行官辦熱身賽。

在台灣進行的經典賽A組預賽將在3月8日開打，古巴隊將在8日首戰將對上荷蘭、9日對戰義大利、10日對戰巴拿馬、12日對戰台灣隊。（編輯：龍柏安）1120224

#古巴隊
#馬丁尼茲
#羅德里奎茲
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