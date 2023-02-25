經典賽台灣隊移師新莊熱身賽 適應夜間賽事

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（中央社記者楊啟芳新北25日電）世界棒球經典賽台灣隊今天首度到新莊棒球場打熱身賽，台灣隊打擊教練彭政閔表示，希望選手透過這幾場在新莊的賽事，適應夜間比賽看球的感覺，因此前幾天練球也刻意挑晚上。

台灣隊從今天開始要在新莊打3連戰，今天與中職樂天桃猿隊交手，明天對上中信兄弟，27日再與味全龍隊交手。

今天這場比賽是台灣隊集訓以來首場夜間賽事，彭政閔表示，現階段讓球員維持手感最重要，雖然前2個星期球隊都一直有在比賽，不過他希望選手也能夠適應晚上比賽，「所以前2天練習餅總（林岳平）也刻意挑晚上，讓球員看球的感受趕快習慣，也希望這幾場比賽感覺會比之前還要好」。

之前張育成因為腸胃炎休息了幾天，不過今天先發打第4棒、守二壘，彭政閔並不擔心張育成的狀況，「我看他感覺一直不錯，調整方式和感覺都有維持住，身體素質都滿不錯的，雖然休息了幾天，但我覺得好像對他來說沒什麼改變，所以教練團覺得今天可以讓他上場，適應晚上比賽」。

跟台灣隊同在預賽A組的古巴隊已經抵台，今天也到新莊球場練球。彭政閔指出，古巴隊陣中的3名日職後援投手球速很快，「但國際賽就是這樣，當天排出來再來擊破對方投手」。（編輯：方沛清）1120225