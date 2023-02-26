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WBC熱身賽台灣隊迎戰兄弟 王威晨江坤宇先發

2023/2/26 18:41（2/26 19:51 更新）
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世界棒球經典賽台灣代表隊26日熱身賽與中信兄弟交手，王威晨、江坤宇排入先發打序對戰母隊。圖為台灣隊總教練林岳平賽前分享看古巴隊熱身賽的觀察。中央社記者張新偉攝 112年2月26日
世界棒球經典賽台灣代表隊26日熱身賽與中信兄弟交手，王威晨、江坤宇排入先發打序對戰母隊。圖為台灣隊總教練林岳平賽前分享看古巴隊熱身賽的觀察。中央社記者張新偉攝 112年2月26日
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（中央社記者謝靜雯新北26日電）世界棒球經典賽台灣代表隊今天熱身賽與中信兄弟交手，內野門票昨天就已經賣光，台灣代表隊由投手江少慶先發，打序也有微調，王威晨、江坤宇排入先發打序對戰母隊。

世界棒球經典賽開打倒數，售票自辦熱身賽昨天首戰台灣隊擊敗樂天桃猿隊，台灣隊陣中旅外資歷球員打擊狀況不錯，張育成昨天單場4安、包括一發3分砲。

台灣隊今天在新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，打序有微調，先發1到9棒依序為王威晨（三壘）、鄭宗哲（二壘）、林子偉（右外野）、張育成（一壘）、王柏融（指定打擊）、吉力吉撈．鞏冠（捕手）、陳傑憲（中外野）、江坤宇（游擊）、郭天信（左外野）。

兄弟隊派出有旅外資歷的投手鄭浩均先發，陳子豪先發打指定打擊第4棒，投手安排，預計會讓同樣具旅外資歷的徐基麟和新秀盧孟揚都會登板。

中午場的熱身賽是經典賽古巴代表隊與中職富邦悍將交手，台灣隊教練團也關注比賽，總教練林岳平表示，觀察古巴隊的投手群確實相當有威力，更不用說今天登板飆速157公里的馬丁尼茲（Raidel Martinez），之前情蒐畫面就一直注意。（編輯：管中維）1120226

#台灣隊
#王威晨
#江坤宇
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