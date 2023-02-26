鄭宗哲盼「越簡單越好」 林威助讚揮棒更簡潔

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（中央社記者謝靜雯新北26日電）世界棒球經典賽台灣隊旅美野手鄭宗哲昨天熱身賽敲2安，中信兄弟隊總教練林威助稱讚揮棒更簡潔。鄭宗哲說，棒球越打越難、越簡單越好，首度體驗台式應援不會受到影響。

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲入選世界棒球經典賽台灣代表隊，熱身賽手感不錯，昨天自辦熱身賽與樂天桃猿隊交手，單場敲2安、有1次盜壘成功、2得分，表現不錯。

台灣隊今天自辦熱身賽與中信兄弟交手，賽前林威助表示，昨天有稍微看一下台灣隊的比賽，打擊串聯蠻好的，鄭宗哲的打擊也變得更成熟穩定。

鄭宗哲2020年休季期間曾跟著兄弟隊一起訓練，林威助表示，鄭宗哲當時身材比較瘦小，現在身體變壯，力道增加，揮擊的姿勢也有點不太一樣，之前比較豪邁，現在比較簡潔有力，不會有多餘的動作。

鄭宗哲表示，這樣的動作微調是有人提點、自己也慢慢摸索的結果，「這是好事，打到後面投手越來越強，棒球越來越難、越簡單越好，棒球生涯很長，邊走邊看，讓自己變得更好」。

鄭宗哲昨天熱身賽體驗台式加油應援方式，他說，蠻特別的，不會受到影響，只是守備要溝通時可能會聽不到隊友聲音，但也是很好的經驗，提醒自己眼睛要一直跟著隊友，用眼神、動作及手勢溝通。

今天中午經典賽古巴隊與富邦悍將打熱身賽，鄭宗哲表示，有看幾個打席，古巴隊投手群的影片都有看過，之前在小聯盟也遇過可以投到160公里的投手，當時對戰曾在滿壘時打出三壘打，這些國家的類型都差不多，會與隊友分享策略。（編輯：管中維）1120226