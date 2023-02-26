經典賽古巴隊「邊跑邊打」 高志綱：考驗內野守備

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（中央社記者謝靜雯新北26日電）世界棒球經典賽古巴隊今天打熱身賽，投手馬丁尼茲飆速157公里，台灣隊首席教練高志綱直言表現驚豔；古巴隊打者「邊跑邊打」的型態，高志綱也點出考驗內野守備。

世界棒球經典賽古巴隊與台灣隊預賽同組，古巴隊提前來台備戰，今天中午與中職富邦悍將隊打交流賽，旅日中日龍隊的投手馬丁尼茲（Raidel Martinez）7局登板後援，最快球速飆到157公里，表現亮眼。

台灣隊教練團關注古巴隊比賽，高志綱表示，馬丁尼茲的表現令人驚豔，但情蒐資料很早就鎖定。

至於古巴隊的打線還在調整進入狀態，高志綱觀察表示，今天古巴隊沒有太多的戰術，可能也是讓選手自己尋找打擊節奏，透過熱身賽測試，找出適合的方式。

古巴隊打者「邊跑邊打」的形式也是特色之一，高志綱指出，看得出來古巴隊積極想要上壘，面對「邊跑邊打」的打者型態，內野處理要快一點，考驗投手和內野手的守備，要特別留意古巴隊的速度。

古巴隊速球派投手多，牛棚戰力不錯。高志綱提到，想辦法比賽前半段取得領先，減少讓其勝利組投手上場的時機。（編輯：管中維）1120226