王維中熱身賽登板龍隊友不留情 坦言想對決太急

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北27日電）世界棒球經典賽台灣隊自辦熱身賽與味全龍隊交手，王維中今天登板對母隊中繼，投2局無責失分，王維中坦言想要對決打者的想法太過頭，修正後放慢節奏、目前狀況還可以。

世界棒球經典賽台灣隊今天自辦熱身賽最後一戰與中職味全龍隊交手，台灣隊王維中6局登板中繼有狀況，1人出局後投出四壞保送，被跑出內野安打、盜壘，再因為隊友失誤掉分，接著投出又保送，王維中及時回穩，連抓2個出局數、沒有多掉分數。

王維中7局續投，首名打者因為隊友失誤上壘，王維中讓下一棒打者敲出滾地球製造雙殺，再讓打者敲出外野飛球出局；王維中總計用37球投2局，被敲出1支安打，投出2次四壞保送、1次三振，失掉1分非責失分，最快球速147公里。

台灣隊總教練林岳平表示，王維中登板投球的第一局壞球比較多，單局投出2次四壞保送，是會造成比賽節奏比較困難的狀況，教練團有迅速了解、幫助他調整，接下來投球他也馬上調整回來。

王維中表示，原本設定官辦熱身賽首戰會登板，但可能怕間隔太久沒有出賽，今天也安排登板投球，6局登板時有點興奮，想要對決打者想法太過頭、也太急了，加上龍隊打者腳程很快，屢屢在壘上發動戰術，母隊的隊友不留情，王維中笑說：「可能他們想要讓我難堪，但可以接受，比賽中都有可能遇到這種情況。」

王維中自評目前整體狀況還可以，今天6局登板，剛開始沒有專注在投球姿勢上，狀況也比較多，教練團提醒過後有調整、找回好的感覺。（編輯：李亨山）1120227