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張進德砲轟古巴 莫伊尼洛經典賽熱身賽中繼飆速

2023/2/27 22:21
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）世界棒球經典賽古巴代表隊連2天與富邦悍將隊交手，古巴陣中旅日投手莫伊尼洛登板中繼10球抓3個出局數、飆速154公里無失分，悍將攻守有表現，張進德開轟，率隊以3比1拿勝。

世界棒球經典賽古巴代表隊提前來台備戰，昨天與悍將隊交手以1比2吞敗，今天再度交手，悍將隊2局就有攻勢，首名打者張進德開轟、陽春砲幫助球隊取得領先。

悍將6局再起攻勢，靠著王勝偉安打上壘、古巴隊守備失誤推進，張冠廷、申皓瑋接連安打，單局攻下2分、拉開領先差距。

古巴隊前7局沒有攻下分數，8局1人出局後桑托斯（Roel Santos）、古伊貝爾（Yoelkis Guibert）接連安打攻佔得點圈，再靠著高飛犧牲打拿下古巴隊唯一1分，古巴隊吞下熱身賽2連敗。

古巴隊今天先發投手羅德里格斯（Jose Rodriguez）投4局被敲2支安打（1轟），投出2次保送、1次三振，失掉1分責失分，克魯斯（Naykel Cruz）接手中繼，投2局被敲3支安打，投出1次三振、1次保送，失掉2分（1分責失分）。

古巴隊陣中旅日福岡軟銀鷹隊投手莫伊尼洛（Livan Moinelo）7局登板中繼，10球抓到3個出局數，飆出全場最速154公里無失分，昆塔納（Franky Quintana）後援投1局無失分。

悍將隊今天由洋投肯特先發，總計用34球投3局，被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，拿下勝投。（編輯：方沛清）1120227

#古巴隊
#張進德
#莫伊尼洛
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