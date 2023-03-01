東超冠軍週 富邦勇士首戰不敵安養KGC

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台北富邦勇士今天在東亞超級聯賽冠軍週首戰出師不利，上半場外線未能發揮，且籃板也落居下風，下半場依舊未能找回進攻火力，最終以69比94不敵韓國職籃KBL安養KGC。

東亞超級聯賽（EASL）冠軍週賽事今天起揭開序幕，而冠軍週系列賽在日本宇都宮市、沖繩市等地舉行，參與的8支隊伍為東亞頂級職業籃球聯賽冠軍或亞軍。

富邦勇士代表台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）參賽，預賽首戰與目前暫居韓國職籃KBL例行賽龍頭的安養KGC交手，也是這次東超冠軍週開幕戰。

不過，富邦勇士老將林志傑、蔡文誠、張宗憲這次缺席系列賽，加上中鋒曾祥鈞因傷高掛免戰牌，也讓勇士隊打起來更加艱難，開賽就以10比22落後，而張耕淯、石博恩替補上陣後，進攻端提供火力支援，首節結束追成19比24落後。

勇士隊洋將辛特力（Michael Singletary）次節單節3記三分球，一度將落後差距縮小至3分差，而對手同樣在外線還以顏色，加上洋將門羅（Darryl Monroe）在禁區帶來不少威脅，安養KGC帶著13分領先進入下半場。

下半場雙方差距逐漸擴大，且勇士末節進攻當機，單節僅得12分，最終就以25分差敗下陣來。

勇士隊此役得分都集中在雙洋將身上，其中洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）攻下20分，辛特力進帳17分。

勇士隊預賽只打2場，下一戰將於4日與日本B聯盟琉球黃金帝王碰頭，爭取分組前2晉級，分組第一隊伍將直接前進冠軍賽，分組第2將爭奪季軍。（編輯：張雅淨）1120301