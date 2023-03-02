味全龍簽下測試球員高孝儀 考量整體戰力平衡

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職味全龍隊確定簽下測試球員高孝儀，割愛另一名測試球員羅國龍，領隊丁仲緯今天說明原因，主要是相中高孝儀的守備能力，考量整體戰力平衡，他說季初補強已告一段落。

外野手高孝儀去年季末遭到富邦悍將釋出，羅國龍則在去年季末被統一獅隊釋出，味全龍隊今年春訓邀請高孝儀及羅國龍進行隨隊測試，如今確定龍隊簽下高孝儀，羅國龍並沒有辦法順利加入龍隊，本季龍隊補強也告一段落。

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對2人的取捨，味全龍隊領隊丁仲緯今天接受媒體訪問時表示，2人各有優勢，但是考量整體戰力平衡，最後選了以守備為主的高孝儀。高孝儀從2014年起效力義大犀牛、富邦悍將，去年在一軍出賽14場，41打數敲出8支安打，打擊率1成95。

另外，龍隊本季4名洋將都是投手，分別為鋼龍、布里悍、伍鐸和猛威爾，其中鋼龍、伍鐸從2月底陸續抵台，今天布里悍也抵達台灣，僅剩前獅隊洋投猛威爾尚未來台，不過丁仲緯並不擔心，「洋將在國外都有自己的訓練，都算在進度上。」（編輯：李亨山）1120302