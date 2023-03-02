運動員幕後推手 體育署評選出21件優良運科著作

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（中央社記者黎建忠台北2日電）新任體育署長鄭世忠上任後，多次強調運動科學的重要性。體育署今天評選出21件具務實貢獻及影響力的運動科學研究著作，讓台灣運動員可以藉由運動科學的幫助，讓表現更上層樓。

體育署副署長洪志昌說：「今年共有51件著作送審，體育署依據運動科學研究發展及人才培育獎勵辦法，評選出21件的優良著作，將在國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮上公開表揚。」

雖然這21件著作都是理論和學術研究，但實際上能立刻幫助到台灣運動員的不少。

像是台師大教授季力康的研究題目「職業高爾夫選手的正念機轉：基本心理需求滿足的中介效果」，就能依照理論提供給目前所有的高爾夫球員一個心理層面的幫助。

這項研究共針對台灣120名職業高爾夫球員，包括64名男生、56名女生，平均年齡22.28歲，平均球齡9.48年、每週訓練5.23次。

研究結果顯示，職業高爾夫選手的正念可透過自主性及關係感需求的滿足，預測其主觀活力和身心倦怠的程度。當選手具備自主性、關係感（社會需求）、勝任感，自然就能在運動場上有好表現。

為觸及更多對運動科學有興趣的從業人員，明天將在台灣師大舉辦「112年運動科學研究及人才培育獎勵成果交流會」。

負責主持的台師大教授陳美燕說：「近年來台灣的運動科學蓬勃發展，過去送審案件都只有個位數，到今年多達51件，且評選為優秀著作的，基本上都是能立刻從理論轉為實作面來幫助選手，對台灣運動員來說也是一大福音。」（編輯：李亨山）1120302