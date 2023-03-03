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木棒聯賽張育豪攻守俱佳 教頭：善用智慧的捕手

2023/3/3 16:50（3/3 17:16 更新）
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111學年度高中棒球聯賽（木棒組）普門中學高一捕手張育豪，臨危授命扛起先發捕手，3日在4強賽攻守俱佳，率隊搶勝。中央社記者謝靜雯攝 112年3月3日
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）普門中學高一捕手張育豪，臨危授命扛起先發捕手，3日在4強賽攻守俱佳，率隊搶勝。中央社記者謝靜雯攝 112年3月3日
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（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）高中木棒聯賽普門中學高一捕手張育豪臨危授命扛起先發捕手的位置，今天4強攻守俱佳，單場2安2打點率隊搶勝，總教練洪榮宏稱讚他是會善用智慧的捕手、頭腦很精明。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強普門中學今天與鶯歌工商交手，普門主戰捕手林劭倫因為昨晚意外腳趾受傷，高一捕手張育豪接到通知，關鍵比賽扛起先發捕手重責，表現也出乎教練團的期待。

張育豪其實練捕手沒有很久，國三時因為陣中捕手戰力不足改練捕手，但他很喜歡捕手的位置，「場上必須很專注、一點分心的機會都沒有」，今天配球大膽、相信隊友的守備。

張育豪今天引導投手有功，打擊也有表現，單場敲2安，延長賽第8局關鍵二壘打延續攻勢，總教練洪榮宏稱讚張育豪是很會善用智慧的捕手，身高182公分、身材雖然高大，給人活動會比較遲鈍的感覺，但他頭腦很精明，會觀察對手攻擊狀況、擊球落點。

張育豪表示，預賽階段雖然也有先發機會，但關鍵4強要扛先發捕手還是會有點緊張，學長有鼓勵大膽去做，自評捕手區塊優點是會思考怎麼引導投手，缺點是兩好球之後沒能給投手好的配球建議、很容易被打。

延長賽8局上就被對手攻下5分，張育豪坦言雖然也會有可能追不回來的想法，8局下打擊機會，大膽進攻、球來就打，很開心有好的結果。（編輯：陳政偉）1120303

#張育豪
#洪榮宏
#普門中學
洪榮宏
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