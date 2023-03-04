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陳琥熱身賽代打手感不錯 二軍教頭盼盡快回投手丘

2023/3/4 18:56（3/4 19:41 更新）
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中華職棒中信兄弟隊4日與台鋼雄鷹隊進行自辦熱身賽，兄弟開賽就攻下5分、奠定勝基；陣中陳琥6局代打上場，敲出內野滾地球出局。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月4日
中華職棒中信兄弟隊4日與台鋼雄鷹隊進行自辦熱身賽，兄弟開賽就攻下5分、奠定勝基；陣中陳琥6局代打上場，敲出內野滾地球出局。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月4日
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中信兄弟今天與台鋼雄鷹打自辦熱身賽，兄弟隊開賽就攻下5分奠定勝基，陳琥有代打上場，但二軍總教練林明憲期待他盡快回到最愛的投手丘上；台鋼雖然吞敗，但蕭柏頤中繼也有好表現。

中華職棒中信兄弟與台鋼雄鷹今天打自辦熱身賽，兄弟派出投手楊志龍先發，台鋼由投手陳冠豪先發，兄弟開賽攻勢不斷，1局靠著保送、陳偉漢、曾頌恩接連安打先馳得點，再靠著保送、林志綱、林瑞鈞安打串連，加上台鋼守備失誤，單局攻下5分、取得領先。

台鋼2局換上鄧佳安登板中繼，但控球有狀況，接連投出四壞保送，因為手指破皮退場， 蕭柏頤登板拆彈、化解再掉分危機，蕭柏頤中繼投4局被敲出4支安打、展現壓制力，台鋼後援投手張竣凱、王梓安、曾品洋依序登板，各投1局無失分。

台鋼前7局都沒有拿下分數，8局有攻勢，靠著保送、孫易伸二壘打推進，再靠著保送、接連失誤跑回分數，台鋼攻勢延續，再靠著內野安打、保送、滾地球添分，單局追回4分，但攻勢沒有延續、終場以4比5吞下敗仗。

兄弟隊投手陳琥因為手傷，目前暫時以野手菜單進行技術調整，今天6局代打上場，敲出內野滾地球出局；兄弟二軍總教練林明憲表示，「不太會去在意陳琥打擊的結果，但他打起來感覺蠻有手感的。還是希望他能盡快恢復，回到他最愛的投手丘上好好表現。」（編輯：陳政偉）1120304

#中職
#中信兄弟
#台鋼雄鷹
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