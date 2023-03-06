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戴維斯39分技壓柯瑞歸隊 湖人擒勇士保季後賽生機[影]

2023/3/6 15:23（3/6 16:14 更新）
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NBA金州勇士5日對戰洛杉磯湖人，湖人最後以113比105分留下勝利。（圖取自twitter.com/Lakers）
NBA金州勇士5日對戰洛杉磯湖人，湖人最後以113比105分留下勝利。（圖取自twitter.com/Lakers）
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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天對戰洛杉磯湖人，勇士球星柯瑞傷癒復出攻下27分，仍不敵湖人戴維斯39分、8籃板的表現，湖人最後就以113比105分留下勝利，仍保有晉級季後賽的機會。

法新社報導，湖人今天在主場迎戰勇士，戴維斯（Anthony Davis）在當家球星詹姆斯（LeBron James）受傷缺陣下，再次為湖人挺身而出，確保了對勇士的勝利。

戴維斯得到39分、抓下8籃板還有6助攻，湖人將士用命，共有6人得分超過兩位數。

湖人在比賽的第1節一度領先勇士多達20分，然後在下半場力抗去年NBA冠軍隊金州勇士的反撲。

傷癒復出的柯瑞（Stephen Curry）攻下全隊最高的27分，勇士射手湯普森（Klay Thompson）有22分的表現。

勇士輸掉這場比賽後，戰績跌到34勝31敗，在西區排名第5。湖人的戰績提高到31勝34負排名第11，距離附加賽（play-in tournament）席次只有一步之遙，力拚季後賽門票。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120306

#NBA
#柯瑞
#戴維斯
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