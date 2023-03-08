T1聯盟註冊大限截止 塔壁改披台啤英熊戰袍

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃T1聯盟本季球員註冊大限5日截止，今天公布各隊最終名單，洋將塔壁回鍋台灣籃壇，加入台灣啤酒英熊，台中太陽網羅洋將班森，而高雄全家海神則重新迎回洋將亞歷山大。

T1聯盟球隊近期陸續敲定洋將陣容，不少球隊趕在3月5日大限前展開最後一波補強，經聯盟查核後，今天公布6隊最終名單。

本土球員部分，台南台鋼獵鷹、桃園永豐雲豹、新北中信特攻各註冊14人最多，海神、太陽各12人，台啤英熊僅註冊10名本土球員最少。

洋將方面，除了各球團日前已對外公告名單外，台啤英熊在原本3洋將瓊斯（Perry Jones III）、大勝（Branden Dawson）與柯歐斯（Michael Qualls）外，還找來曾效力於台灣職籃P. LEAGUE+新竹街口攻城獅、身高221公分的中鋒塔壁（Hasheem Thabeet） 。

太陽則網羅身高211公分、新洋將班森（Keith Benson），主打中鋒位置，球迷也同樣不陌生，上季曾加入高雄鋼鐵人，場均18分、13.47籃板，其他3名外籍球員則有萊斯（Rayvonte Rice）、莫爾里特（Arnett Nathaniel Moultrie）、戴瑞騰（Austin Derrick）。

海神在T1聯盟元年曾找來洋將亞歷山大（Xavier Alexander）助陣，也是海神能拿下首季總冠軍的關鍵人物，亞歷山大這次回鍋，將與其他洋將布銳克曼（Jason Brickman）、波捍能（John Bohannon）、庫薩斯（Mindaugas Kupsas），一同為海神邁向2連霸做努力。

雲豹由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍，搭配洋將艾夫伯（Michael Efevberha）、拿酷（Richard Laku）與戴維斯（Deyonta Davis）

獵鷹保留洋將布拉（Sim Bhullar）、德古拉（Samuel Deguara）雙塔組合， 加上威樂斯（Marcus Weathers）、阿修羅（Robert Upshaw III）。

至於近期拉出7連勝、暫居例行賽龍頭的中信特攻，4洋將則由艾德（Edgaras Zelionis）、克力斯（Krajina Kristijan）、卡斯（Kaspars Berzins）與金恩（Nick King）等人組成。（編輯：李亨山）1120308