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楊俊瀚青年盃百米摘金 上半年拚破全國紀錄

2023/3/8 15:11（3/8 15:46 更新）
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「台灣最速男」楊俊瀚8日在新北市全國青年盃田徑公開賽男子100公尺決賽，以10秒21摘金，並打破大會紀錄。中央社記者黃巧雯攝 112年3月8日
「台灣最速男」楊俊瀚8日在新北市全國青年盃田徑公開賽男子100公尺決賽，以10秒21摘金，並打破大會紀錄。中央社記者黃巧雯攝 112年3月8日
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（中央社記者黃巧雯台北8日電）「台灣最速男」楊俊瀚今天在新北市全國青年盃田徑公開賽男子100公尺決賽，以10秒21摘金，並打破大會紀錄，接下來將瞄準在上半年打破個人最佳成績，挑戰全國紀錄。

楊俊瀚為台灣男子100公尺、200公尺全國紀錄保持人，兩項紀錄都在2018年所締造，前者是在日本大學田徑公開賽跑出10秒11，後者是在亞運繳出20秒23。

新北市全國青年盃田徑公開賽今天繼續在板橋運動場舉行，楊俊瀚在男子100公尺決賽跑出10秒21，改寫自己所保有的10秒26大會紀錄，繼2月港都盃全國田徑錦標賽後，連2站都奪得金牌。

楊俊瀚這次青年盃同時報名100公尺、200公尺、4×100公尺接力，也考驗他的體能，楊俊瀚賽後接受媒體聯訪時認為，影響不大，希望自己能藉此逐漸適應比賽強度、趟數、天氣，有助於之後在國際賽更快適應比賽氛圍。

楊俊瀚預計4月前往日本參賽，後續再返台參加台灣國際田徑公開賽，他表示，希望上半年透過比賽將狀況調整到最好，「恢復到10秒1多，甚至更好水準，衝擊一些世錦賽積分，希望能順利參加下半年亞錦賽、世錦賽」。

距離楊俊瀚前一次改寫全國紀錄，已超過4年多，他同樣希望今年成績有所突破，他喊話，希望上半年可以衝擊個人最佳 ，同時期盼亞運能突破自己最佳成績。（編輯：李亨山）1120308

「台灣最速男」楊俊瀚（中）8日在新北市全國青年盃田徑公開賽男子100公尺決賽，以10秒21摘金，並打破大會紀錄。中央社記者黃巧雯攝 112年3月8日
「台灣最速男」楊俊瀚（中）8日在新北市全國青年盃田徑公開賽男子100公尺決賽，以10秒21摘金，並打破大會紀錄。中央社記者黃巧雯攝 112年3月8日
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