更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻
生活

中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰18/106
首頁 / 運動

成棒國際賽首戰攻守俱佳 江坤宇：團結更有勇氣往前

2023/3/10 16:37（3/10 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊22歲野手江坤宇（左）首度披上成棒國家隊戰袍站在經典賽舞台，8日與巴拿馬交手攻守俱佳，游擊有美技守備、單場也敲2支安打。圖為江坤宇10日賽前與隊友談笑風生。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊22歲野手江坤宇（左）首度披上成棒國家隊戰袍站在經典賽舞台，8日與巴拿馬交手攻守俱佳，游擊有美技守備、單場也敲2支安打。圖為江坤宇10日賽前與隊友談笑風生。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中10日電）世界棒球經典賽台灣隊22歲野手江坤宇成棒首次國際賽，8日與巴拿馬比賽攻守俱佳，游擊有美技守備、單場也敲出2安，江坤宇表示，雖然有點緊張，但團隊凝聚「讓我更有勇氣往前」。

經典賽台灣隊陣中22歲野手江坤宇從2013年經典賽在觀眾席看球的小球迷，成長為首度披上成棒國家隊戰袍站在經典賽舞台上的好手，8日預賽首戰與巴拿馬交手，先發打7棒、守游擊。

江坤宇預賽首戰攻守有表現，2局率先敲出安打，4局敲出個人單場第2支安打，守備方面也展現中職游擊金手套身手，屢有美技幫助球隊化解危機。

江坤宇表示，首度打成棒國際賽，心情上蠻興奮的，雖然有點緊張，但看到團隊凝聚在一起，讓他更有勇氣往前，去面對其他國家的好手。

雖然首場比賽吞敗，但江坤宇提到沒有想太多，只要大家團結在一起，接下來比賽就不會有所畏懼。（編輯：龍柏安）1120310

#江坤宇
#台灣隊
#世界棒球經典賽
江坤宇
經典賽台灣隊二游搭檔 鄭宗哲、江坤宇互相學習經典賽台灣隊首場官辦熱身賽 鄭宗哲扛開路先鋒
世界棒球經典賽
經典賽古巴保生機 大聯盟好手蒙卡達：大家都是明星經典賽義大利基礎紮實 餅總盼江少慶開賽就能主宰
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
經典賽義大利基礎紮實 餅總盼江少慶開賽就能主宰