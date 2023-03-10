世界棒球經典賽進部落 陳瑩提供轉播車和限量啤酒

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東偏鄉無法親臨世界棒球經典賽，立委陳瑩特別商請轉播車進入東海岸成功鎮忠智里，讓居民能同步欣賞轉播，同時提供限量「吻瑩」啤酒。

陳瑩告訴中央社記者，昨天下午轉播車就進入部落，族人相當興奮，相約今晚到現場同歡，她也準備了100瓶 限量「吻瑩」啤酒。

陳瑩說，全球關注的2023世界棒球經典賽（WBC）如火如荼在台中洲際棒球場開打，一票難求；再者，台東到台中路途遙遠，除親臨現場觀賽，或到酒吧餐廳和同好一起盯著大螢幕一起歡呼加油，都是在都會區常見的選擇。反觀住在原鄉的族人或其他偏鄉的居民，就只能在家盯著小螢幕觀看轉播。

因此，縣議員楊秋珍、成功鎮民代表陳婕妤與部落青年向她尋求協助，希望能夠邀請部落族人共同觀看轉播賽，一起體驗在都會區pub看球賽的熱鬧氣氛。

陳瑩說，台東縣棒球委員會主委關心台東棒球發展，除積極為球員教練爭取權益以外，也了解球迷的渴望，希望在原鄉營造部落版的戶外觀球加油pub，於是媒合了衡昱電商公司贊助提供一輛轉播車，遠從台北開到台東縣成功鎮，將遙遠的台中經典賽拉到部落近距離大放送，讓原本只有布幕投影的活動也因轉播車而優化升級。

她表示，為勉勵在地基層棒球選手堅定信念、努力朝夢想前進，承辦這次活動的台東縣原住民社區青年文教協會，也會特別發放加菜金及麻糬，為在地的小球員加油。現場周邊更設置了小市集，民眾可以隨時補充食物和飲料。其中最吸睛的是「吻瑩」（穩贏）啤酒，啤酒名稱與賽事正好相呼應，讓現場觀賽的居民高呼「中華隊～穩贏的啦」。

陳瑩服務處表示，除了今晚轉播外，還有11日晚間6時到10時，歡迎熱愛棒球的朋友到部落觀賞精彩賽事，一起熱血瘋世界棒球經典賽，為中華隊加油，前100名抵達現場的民眾可以獲得全世界限量的「吻瑩啤酒」一瓶。（編輯：黃是雅）1120310