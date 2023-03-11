走出低潮重返WTT大滿貫賽 鄭怡靜盼超越自己

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（中央社記者侯姿瑩新加坡11日專電）WTT新加坡大滿貫賽會內賽今天開打，近期重返台灣「桌球一姐」寶座的鄭怡靜將在單打、女雙項目雙線作戰，她賽前受訪表示，期盼用全新樣貌，「超越自己」。

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽會內賽今天起至19日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行。單打冠軍可獨得10萬美元（約新台幣310萬元）獎金、雙打賽事冠軍可拿1.2萬美元（約新台幣37.2萬元），並獲得2000分的世界排名積分。

台灣選手參賽部分包括男單林昀儒、莊智淵，女單鄭怡靜、陳思羽，男雙廖振珽與陳建安、莊智淵與林昀儒，女雙鄭怡靜與李昱諄，混雙林昀儒與陳思羽，都直接從會內賽打起。男單馮翊新及女單簡彤娟、劉馨尹也順利從資格賽挺進會內賽。

鄭怡靜日前獲選日本桌球T聯賽下半季MVP，她延續這股氣勢，3月初在WTT果阿球星挑戰賽奪下女單亞軍，女單世界排名從31名回升至第18名，超過第26名的陳思羽，重新拿回「台灣一姐」的封號。

對於自己如何調整狀態，走出先前的低潮期，鄭怡靜接受中央社記者訪問表示，以前會選擇把情緒悶在心裡，但現在她發現身邊有很多關心自己、願意陪她說話的人，漸漸能打開心房，抒發情緒。

「頂尖運動員通常跨不過的不是技術，而是自己那一關」，她因此決定跟自己拚一次，「結果好像還是很不錯的」。

今年重返新加坡大滿貫賽，鄭怡靜將在女單、女雙項目雙線作戰，她期待，用全新的自己，超越自己。

鄭怡靜女單首輪比賽將於12日對上世界排名49的加拿大籍選手張墨。女雙賽事部分，鄭怡靜與李昱諄同日稍晚將出戰羅馬尼亞組合薩瑪拉（Elizabeta Samara）、朵拉戈瑪（Andreea Dragoman）。

鄭怡靜去年在新加坡大滿貫賽女單止步16強，她也與台灣「桌球一哥」林昀儒搭檔出征混雙賽事，奪下亞軍。兩人先前於東京奧運攜手奪下桌球混雙銅牌。

談及去年開始與新秀李昱諄「合拍」緣由，31歲的鄭怡靜表示，桌球生涯一路走來，自己從隊上年紀最小的選手到現在成為學姊、前輩，除了對自己的要求，也希望透過搭配雙打，讓有潛力的學弟、妹們被世界看見，「昱諄是很正向積極又謙虛的小孩」，彼此很契合。

鄭怡靜與李昱諄今年2月在WTT安曼挑戰賽拿下合拍以來首座國際賽冠軍，隨後也在果阿球星挑戰賽奪下女雙亞軍；兩人目前女雙世界排名第9。

記者問及，短期內是否將專注單打及女雙、不參加混雙項目？鄭怡靜說，隨著國際賽事開打，獲取積分對於未來參加亞運、奧運資格十分重要，現階段會專注在獲取資格上。（編輯：林憬屏）1120311