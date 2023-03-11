霍華德雙20 雲豹不敵特攻吞3連敗

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台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊洋將「魔獸」霍華德（黑衣者）11日例行賽，繳出21分、21籃板的「雙20」成績，但本土球員未能發揮，最終雲豹仍不敵新北中信特攻隊。（桃園永豐雲豹提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月11日

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（中央社記者黃巧雯桃園11日電）台灣職籃T1桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德今天繳出21分、21籃板「雙20」成績，但本土球員未能發揮，最終以79比89不敵新北中信特攻，苦吞3連敗。

桃園永豐雲豹睽違近3個月再度回到主場國體大綜合體育館出賽，今天迎戰氣勢正旺、拉出7連勝的新北中信特攻。

特攻開賽就拉出6比0攻勢，而雲豹靠著「魔獸」霍華德（Dwight Howard）雙手暴扣才止血，而特攻攻勢多點開花，首節取得20比14領先，反觀雲豹攻勢集中在洋將艾夫伯（Michael Efevberha）身上，個人單節獨攬10分。

特攻次節在林韋翰、金恩（Nick King）帶領下，團隊單節轟下30分，再將比分拉開至50比37，而霍華德受制於對手包夾，上半場僅進帳11分。

雲豹盧捷閔第3節因受傷、暫時退場治療，而頂替上來的曾品富馬上飆進三分球，率隊吹起反攻號角，帶動一波9比0攻勢，追成4分差，而特攻林秉聖適時三分球，幫助球隊及時回神，帶著10分領先進入決勝節。

決勝節特攻控衛林韋翰數度抄截成功，不僅中斷雲豹攻勢，也製造球隊快攻機會，雲豹最終未能在主場上演逆轉秀戲碼，以10分差吞敗，而特攻則收下8連勝。

特攻隊此役5人得分雙位數，以金恩25分、5籃板、3助攻最佳，而林韋翰表現全面，17分、8籃板、5助攻、4抄截。雲豹隊霍華德攻下21分、抓下21籃板，而艾夫伯表現也不遜色，拿下34分、11籃板，但依舊未能幫助球隊擺脫連敗。

另一地在高雄巨蛋的比賽，高雄全家海神在洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）25分、16籃板帶領下，以97比92力退台中太陽。（編輯：陳政偉）1120311