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亞洲盃射箭賽睽違4年再登台 台灣小將爭取佳績

2023/3/15 15:19（3/15 15:46 更新）
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2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽15日起在桃園國立體育大學田徑場進行，中華奧會主席林鴻道（右3）、體育署長鄭世忠（右4）等人受邀出席開幕典禮。中央社記者黃巧雯攝 112年3月15日
2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽15日起在桃園國立體育大學田徑場進行，中華奧會主席林鴻道（右3）、體育署長鄭世忠（右4）等人受邀出席開幕典禮。中央社記者黃巧雯攝 112年3月15日
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（中央社記者黃巧雯桃園15日電）亞洲盃射箭賽睽違4年再次在台灣舉行，台灣派出16名年輕潛力選手參賽，教練郭振維今天表示，這批選手在國內成績都不錯，希望他們能在比賽中發揮平常的實力。

2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽今天起在桃園國立體育大學田徑場進行，吸引15國、200名射箭好手齊聚台灣，角逐反曲弓和複合弓項目最高榮耀，中華奧會主席林鴻道、體育署長鄭世忠等人受邀出席開幕典禮。

台灣代表隊這次遴選出反曲弓和複合弓共16名潛力選手參賽，以高中生和大一生為主體，其中反曲弓女團有去年在亞洲盃沙迦站大放異彩、拿下1金1銅的李彩綺，加上李采璇、江育彤、林嘉妤。

反曲弓男團成員則有張譯中、蔡明修、楊凱涵與黃立承；複合弓男團由王成翎、李恩祐、黃錦樂、吳子瑋組成；複合弓女團包括林佳欣、徐萁蔧、蕭宇倢、陳芳翊。

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郭振維過去曾參加過2屆奧運、3屆亞運，這次擔任反曲弓女團教練，也是初次在國家隊執教，他接受媒體聯訪時表示，這些年輕選手在國內成績都不錯，因此他並不擔心選手狀況，期許選手們藉由國際賽吸收經驗，並能發揮平常的實力。

亞洲盃射箭賽是台灣自2012年起連續承辦的國際賽事，賽事在2016年更被列入世界排名積分賽，但近幾年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而中斷舉辦，並於今年再次復辦。（編輯：張雅淨）1120315

#亞洲盃射箭賽
#郭振維
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