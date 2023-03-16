亞運新辦項目霹靂舞 台灣一哥孫振力拚獎牌

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（中央社記者黎建忠台北16日電）今年杭州亞運的新辦項目霹靂舞，台灣目前有4男、4女進入亞運培訓隊，預計4月底進行決選，其中最有機會奪牌的，就是世界排名第29名的男子好手孫振。

921出生的孫振，從小在家裡自學，也取了一個「Quake」（地震）的英文名字，他目前是台灣世界排名最高的霹靂舞選手。

孫振說：「雖然我從小就學舞，但這是第1次能以霹靂舞者的身分入選亞運國手，感覺還是不太一樣，畢竟這次是穿著國家代表隊的衣服出賽，和以往自己參加國際賽截然不同。」

女子選手陳怡茹，對於4月底的決選也是勢在必得。她說：「雖然我們霹靂舞平常就很多高等級的國際賽，但能入選國手，或許在幾年後回想起來，還是很值得驕傲的一個里程碑。」

杭州亞運的霹靂舞項目，各國只能派出男、女各2人參賽，比賽規則會先選出16名種子，剩餘選手會先比預選賽，選出48人後，加上種子選手共64人進行單淘汰賽，等到最後16強出爐，再分為4組進行循環賽，接著取分組前2進行8強單淘汰賽，直至金、銀、銅牌出爐。

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教練徐偉傑，去年還是亞運培訓隊的一員，但今年身分轉變為教練團成員。他說：「自己當教練之後，就看到很多原本選手看不到的地方和缺失，這樣對選手也比較有幫助。」

徐偉傑評估，上個月在日本舉辦的第1級霹靂舞國際賽，當時孫振止步16強，而進入到最後8強的，有1名哈薩克選手、2名日本選手，所以他評估，依照台灣霹靂舞在亞洲的水準，不論男、女晉級到亞運8強應該是基本門檻，孫振有機會一拼獎牌。（編輯：龍柏安）1120316