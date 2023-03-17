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張育成盼球迷支持中職 熱身賽兄弟擊退雄鷹

2023/3/17 22:33
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職今天在澄清湖棒球場進行首日官辦熱身賽，經典賽國手張育成到場開球，他表示平常都有在關注中職，也希望大家能多進場為中職加油，終場中信兄弟以7比2擊敗台鋼雄鷹。

此戰也是中職新軍台鋼雄鷹隊的首場官辦熱身賽，本季雄鷹隊要先從二軍開始打起。為了首日官辦熱身賽，中職今天賽前特別邀請到在經典賽表現優異的張育成到場開球，在場中比出招牌手勢「敬禮」引起觀眾歡呼。

擔任開球嘉賓的張育成在受訪時表示，自己在國外會關注中華職棒、觀看比賽精華，對中職選手的表現也都很關心。張育成認為，台灣的棒球越來越好，是很開心的一件事，希望藉由這次經典賽的感動，讓所有球迷能夠進場看各隊比賽、為球員加油。

兄弟在2局上就展開攻勢，黃韋盛敲出安打後，投手伍祐城接連出現2次保送形成滿壘，又發生暴投奉送1分，張仁瑋再敲安打送回1分，接著岳政華擊出1打點滾地球，張志豪再敲二壘安打，帶有1分打點，兄弟取得4比0領先。

雄鷹隊在3局下反攻，從兄弟轉戰雄鷹隊的吳明鴻敲三壘安打後，顏清浤擊出滾地球送回1分；不過兄弟的岳東華在6局上從黃勃睿手中轟出陽春砲，把分數要回來。7局下雄鷹隊攻下1分，9局上兄弟得2分，終場兄弟就以7比2擊退雄鷹隊。

兄弟原本的一壘手許基宏因為開刀，目前兄弟由一直以來守外野的張志豪來守一壘，他賽後接受轉播單位訪問時表示，「不管守外野還是內野，希望能有多一點出場機會，目前（調整狀況）守備還差一點，但打擊調整得還不錯。」

身為國家隊經驗豐富的資深球員，這次看經典賽台灣隊打出令人感動的表現，張志豪也說：「我覺得我們台灣棒球越來越進步了，從這次經典賽看得出來， 我們並不差。」（編輯：謝雅竹）1120317

#張育成
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