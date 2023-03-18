陳仕朋回歸母隊登板投3局 熱身賽悍將逆轉雄鷹

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職富邦悍將今天在官辦熱身賽原本落後給台鋼雄鷹，不過5局下申皓瑋敲出逆轉安打，楊瑞承第7局還轟出3分砲，經典賽國手陳仕朋則是投3局無失分，悍將以9比7奪勝。

今天在澄清湖棒球場進行的熱身賽，雄鷹隊總教練洪一中率隊遇上前東家悍將。雄鷹隊在1局上發動攻勢，洪瑋漢敲出二壘安打後，孫易伸、紀慶然接連敲出安打，各帶有1分打點，取得2比0領先；5局上林威漢敲安打後，黃劼希再敲二壘安打，雄鷹隊添1分。

不過悍將在5局下2出局後展開反攻，王勝偉敲出安打後，王正棠遭到觸身球保送、張進德選到四壞球保送形成滿壘，之後經典賽國手范國宸敲出安打送回2分，蔣智賢再選到保送，申皓瑋敲出2打點逆轉安打，悍將反倒取得4比3領先。

悍將在7局下再度攻下大局，二三壘有人時，申皓瑋、林哲瑄都敲安打各帶有1分打點，之後楊瑞承又一棒轟出3分全壘打，單局進帳5分；雖然9局上雄鷹隊的洪瑋漢敲出2打點二壘安打，孫易伸再敲出2打點三壘安打，不過最終悍將還是以9比7奪下勝利。

悍將先發投手江國豪此戰用79球投5局，被敲出6支安打，投2次保送、4次三振，失3分包含2分責失；經典賽國手陳仕朋今天就馬上中繼出賽，用41球長中繼投3局，被敲2支安打，投1次保送、2次三振，沒有失分；不過之後歐書誠投0.2局失4分，最後岳少華投0.1局無失分。（編輯：陳政偉）1120318