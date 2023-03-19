桃猿6次守備失誤 獅隊打線甦醒官辦熱身賽首勝

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中華職棒統一獅隊19日官辦熱身賽與樂天桃猿隊交手，獅隊打線發揮，何恆佑（中）單場2安，團隊共敲出14支安打，終場以10比1拿下官辦熱身賽首勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職統一獅隊官辦熱身賽前2戰1分未得，今天與樂天桃猿隊交手打線發揮，團隊敲出14支安打攻勢串聯，加上桃猿團隊出現6次守備失誤，獅隊以10比1拿下官辦熱身賽首勝。

中華職棒官辦熱身賽統一獅隊前2戰打線沒有發揮，17日以0比8不敵味全龍隊，昨天以0比2不敵樂天桃猿隊，今天繼續在嘉義市立棒球場與樂天桃猿隊交手，打線終於甦醒。

獅隊今天2局下靠著保送、何恆佑、林岱安接連安打，加上桃猿隊守備失誤拿下2分，4局下2人出局後何恆佑安打開啟攻勢，林岱安、許哲晏、陳傑憲、林祖傑、胡金龍都敲安打，林益全敲出內野滾地球造成桃猿守備失誤，獅隊單局攻下5分、奠定勝基。

桃猿隊前4局打線受制，5局上2人出局後靠著接連3支安打追回1分。獅隊6局下攻勢再起，1人出局後林祖傑二壘打，陳鏞基、林益全都敲安打，替球隊多添1分保險分。

獅隊8局下再靠著陳鏞基、林子豪接連安打，唐肇廷獲得四壞保送，桃猿守備又出狀況，接連2次守備失誤、再讓獅隊攻下2分。

獅隊先發投手羅昂今天投3.2局被敲3支安打，投出1次三振、2次保送無失分，拿下勝投，方建德中繼1局失1分，王鏡銘接手投1.1局無失分，劉軒荅、劉予承、邱浩鈞依序登板，各投1局都沒有再多掉分數，替球隊守住勝利。（編輯：張雅淨）1120319