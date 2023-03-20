女子拳擊世錦賽 林郁婷首戰過關晉16強拚連霸

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（中央社記者黎建忠台北20日電）在印度新德里舉行的女子拳擊世界錦標賽，台灣「女拳王」林郁婷在今天結束的女子57公斤級32強亮相，輕鬆以4比0擊敗羅馬尼亞的奈琪塔（Claudia Nechita），搶下16強門票。

林郁婷生涯在女子拳擊世錦賽已經拿過2金1銅，其中2018年在新德里、2022年在土耳其都是摘金，今年更要力拚金牌連霸。

2月在摩洛哥的金腰帶系列賽事，林郁婷也是在8強首度登場時，就遇到奈琪塔，當時同樣以5比0輕鬆過關，已是對戰2連勝。

林郁婷教練曾自強接受中央社電訪時說：「各國女子拳擊實力都提升，但我們的技戰術還是有點優勢，對於郁婷的打法戰術都很清楚，所以對手的策略就是不斷進攻，不讓我們可以很順暢掌握比賽節奏。」

他強調：「開賽郁婷對於距離掌握有點慢，前半段時間相較氣勢較差，但首回合後半段打中對手一記重拳跟著連續攻勢扳回局面，所以逐漸拉開差距，第3回合有點做其他戰術的預備訓練，導致分數膠著，不過整場都是可以掌控。」

臨場的5名裁判，除了一名澳洲籍裁判給了28比28平手外，其餘4名裁判分別給出26比30、27比29、25比30、25比30等分數，看得出來林郁婷和對手確實有段實力差距。

16強賽事將從今晚8時30分展開，台灣有2名選手出賽，包括拿下東奧銅牌的黃筱雯以及小將林倩羽，都將分別出戰中國對手。（編輯：李亨山）1120320