羅馬馬拉松3萬選手齊奔 跑出10億元經濟效益

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第28屆羅馬馬拉松賽開跑，吸引來自全球110國、3萬名選手參加。選手在一個無車週日完全寧靜地體驗羅馬這個永恆之城最美麗的街道，途經威尼斯廣場。中央社記者陳攸瑋羅馬攝 112年3月20日

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（中央社記者陳攸瑋羅馬20日專電）第28屆羅馬馬拉松賽昨天開跑，此屆為疫情大流行之後首次未設限制的馬拉松賽，共吸引來自全球110國、3萬名選手參加。主辦單位預估已為羅馬創造逾3000萬歐元（約新台幣10億元）經濟效益。

羅馬馬拉松賽全長共42公里，活動從羅馬當地時間早上8時開始，跑者在一個無車週日完全寧靜地體驗這座歷史名城，沿途包括威尼斯廣場（Piazza Venezia）、台伯河沿岸街道、共和國廣場（Piazza della Repubblica）、馬克西穆斯競技場（Circus Maximus ）、聖天使堡（Castel Sant'angelo）與羅馬競技場（Colosseo）。

「今日羅馬」（Roma Today）19日報導，本屆羅馬馬拉松賽冠軍由摩洛哥選手艾蘭（Taoufik Allam）以2小時 7分43秒的佳績完成全馬42公里獲勝。此次義大利選手表現出色，比賽前十名中有3名是義大利選手。

本屆羅馬馬拉松有眾多創新亮點，除沿比賽路線規劃壁畫現場創作外，今年更加入多達175位配速員來支持那些不太習慣42公里賽道的選手。現場許多加油民眾大聲為選手吶喊助威，途中也有熱情民眾向選手擊掌鼓勵，熱鬧非凡。

配速員俗稱領跑員，在許多馬拉松比賽的賽道上，不難發現有一群隊伍穿著不同服裝，背後綁著氣球的跑者，扮演引領者的角色與選手並肩作戰，為他們提供建議、安全保障、保持精神振奮並指揮其他跑者的步伐。

一名獲獎的選手熱情地向中央社表示：「這次終於實現參加馬拉松活動的夢想，世界各國的人都來參加這世界知名的馬拉松活動。對於我個人而言，這次幸運的是跑了好幾公里都不覺得累，反而覺得有趣」。他也特別感謝中央社給他這光榮的機會，並同時向台灣民眾打招呼。

義大利重大活動、體育、旅遊和時尚事務委員奧諾拉托（Alessandro Onorato）表示，他為羅馬馬拉松這一偉大的體育賽事感到自豪，這是一項重要的國際活動，旨在提升羅馬在世界上現代、有吸引力和包容性的形象。

羅馬馬拉松不僅是體育盛事，也是旅遊盛事。來自世界各地的馬拉松愛好者都參加了比賽，並有機會在一個無車週日完全寧靜地體驗這座歷史名城的路線。羅馬擁有寶貴的歷史、藝術和文化遺產。

奧諾拉托認為，它必須受到重視，並確保它可產生經濟效益與對社會造成影響，這就是大型活動的目的。此場賽事創造3000萬歐元（約新台幣10億元）的經濟效益，飯店的訂房率比沒有活動的同期增加20%以上。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）表示，這是世界上最美麗的馬拉忪比賽，象徵著團結與和平，同時也感謝選手們給了大家一個獨一無二的體育日。（編輯：韋樞）1120320