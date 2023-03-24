太陽無法配合補賽方案 T1裁定海神勝出

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）原訂1月14日台中太陽出戰高雄全家海神一役，因多人進入防疫健康管理程序而延期，台灣職籃T1聯盟今天宣布，因太陽隊無法配合補賽方案，因此不再補賽，裁定海神勝出。

台灣職籃T1聯盟例行賽即將進入尾聲，聯盟今天公告，原訂於1月14日台中太陽作客高雄巨蛋，出戰高雄全家海神，當時因台中太陽球員及教練多人進入防疫健康管理程序，可出賽人數未達聯盟標準而延期舉行，經協調後，決定不再補賽。

聯盟公告中也說明原因，經聯盟與兩隊多次協調補賽時間與場地，太陽球團確認無法配合補賽方案，聯盟考量為避免影響本季後續賽事進行，並與太陽與海神兩隊達成共識，將不再補賽，並裁定高雄全家海神勝出。

截至昨天為止，海神戰績13勝12敗，在6隊中暫居第3，與第4名的台灣啤酒英熊僅有1場勝差，不費吹灰之力多了補賽這一勝，也穩住在前段班的地位，並拉開與英熊之間的差距。

此外，太陽吞下這1敗後，與墊底的桃園永豐雲豹已無勝差，勝率僅些微領先雲豹，此舉變相也提升雲豹參加季後賽外卡戰的機會。（編輯：管中維）1120324