合格救生員逐年遞減 監委申請調查檢定規範

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（中央社記者賴于榛台北25日電）監察委員范巽綠今天說，民眾陳情國內救生員資格檢定辦法等規範不合時宜，合格救生員逐年銳減，從107年4643人到111年只剩660人，影響水域安全與救生人員工作權，她已申請自動調查，確認相關檢定規範。

范巽綠今天發布新聞稿指出，台灣四面環海，擁有豐富的水域資源，政府近年也積極推動向海致敬政策，藉由開放水域及建構更友善的環境設備，推廣水域遊憩活動，這除要提升民眾游泳與自救能力外，更需配置足夠、合格及具備救生能力的專業人力協勤戒護。

范巽綠說，監察院接獲民眾陳情指出，108年「救生員資格檢定辦法」修法、109年教育部體育署將救生員檢定授證改為公辦後，陸續出現不合時宜、勞民傷財、成效不彰等問題，像是體育署檢定的「基礎游泳能力證明」，不適用高變化性、需經驗值的開放水域，甚至公辦檢定經費由原本每年數百萬暴增為上千萬，且場次與地點有限，加上每4年需複訓認證，降低有志從事救生工作民眾的意願，衍生現有救生員轉職潮。

民眾陳情指出，合格救生員107年還有4643人，但108年起銳減，108年剩859人、109年682人、110年250人、111年660人，導致全國各類型水域的救生人力大幅銳減，許多水域活動產業面臨無救生員可聘。

范巽綠表示已申請自動調查，將深入了解現行救生員資格檢定方式是否合宜、相關檢定規定有無缺漏，以及政府主管機關的管理措施是否妥適。（編輯：林淑媛）1120325