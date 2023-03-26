原民運傳統負重賽 花蓮縣連霸公開混合組摘金

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112年全國原住民族運動會26日上午在台北田徑場舉行傳統負重公開男女混合組團體賽決賽，花蓮縣以2分58秒的成績摘下金牌。中央社記者裴禛攝 112年3月26日

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（中央社記者黎建忠台北26日電）112年全國原住民族運動會今天登場的傳統負重賽在台北田徑場開跑，花蓮縣一馬當先，連續2年都抱回公開男女混合組金牌，桃園市、台北市則分獲銀、銅牌。

有別於2年前原民運，主辦單位給女子背負高麗菜、男子背負沙包，今年在台北市的比賽，統一男、女都是背負沙包，統一規格也方便選手練習。

依照規定，比賽方式每一隊都是男、女各6名選手，每個選手負重跑100公尺，但重量男女有別，男子負重20公斤、女子負重12公斤，背負方式不拘。

比賽從第1棒至第6棒必須為女選手，第7棒至第12棒為男選手，依序接力完成。第6棒女選手須將12公斤重物置於標示地點後，第7棒男選手才可以提（舉）起20公斤重物起跑。

早期台灣原住民居住於山區、海邊，交通運輸不方便，故採集、狩獵皆依賴身體背負，跋山涉水。

像是賽夏族所分布的地區因盛產竹子，所以居民只要興建房子，就得遠離部落到山裡取建材，族人不分男女相約到山上，將成熟且品質好的竹子砍下來，搬運下山，所花費的力氣也非常粗重，因此提供了許多賽夏族人負重的工作。（編輯：張雅淨）1120326

112年全國原住民族運動會26日上午在台北田徑場舉行傳統負重公開男女混合組比賽，女選手背負重量12公斤沙包起跑衝刺，接力完成比賽。中央社記者裴禛攝 112年3月26日

112年全國原住民族運動會26日上午在台北田徑場舉行傳統負重公開男女混合組團體賽決賽，男選手背負重量20公斤重物、女選手背負重量12公斤重物接力競賽，由花蓮縣以2分58秒奪冠。中央社記者裴禛攝 112年3月26日

112年全國原住民族運動會26日在台北田徑場舉行傳統負重公開男女混合組比賽，男選手背負重量20公斤重物、女選手背負重量12公斤重物，接力完成比賽。中央社記者裴禛攝 112年3月26日

112年全國原住民族運動會26日上午在台北田徑場進行傳統負重公開男女混合組項目賽事，女選手背負重量12公斤沙包，依序接力完成競賽。中央社記者裴禛攝 112年3月26日