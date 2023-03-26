台鋼「雄鷹」要孵化成長 曾子祐喊話二軍總冠軍

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）台鋼雄鷹成為中職第6隊，今天季前宣告有彩蛋，背板上有「雄鷹蛋」，台鋼狀元曾子祐喊話要拿下二軍總冠軍。官辦熱身賽洗禮，曾子祐明白還有很多地方要進步，希望先提升擊球率。

台鋼雄鷹成為中職第6隊，本季先從二軍例行賽打起，也有參加季前官辦熱身賽，今天季前宣告活動，台鋼雄鷹還沒有吉祥物，活動背板上有象徵性的「雄鷹蛋」，曾子祐表示，「我們就像這顆蛋，會慢慢孵化成長，今年先從二軍開始打，目標拿下二軍總冠軍。」

台鋼雄鷹官辦熱身賽目前勝場還沒開張，曾子祐表示，官辦熱身賽磨練經驗，也知道自己還有很多需要進步的地方，很多細節需要加強，之後二軍例行賽會往這個方向努力。

官辦熱身賽碰上各隊一軍的主力球員，曾子祐表示，確實有感受到各隊無論投手、打者跟台鋼隊的球員實力都有差距。曾子祐自評目前狀況不太好，近期被三振多，希望先提升擊球率，把球擊強勁、打擊率才可以跟著提升。

守備是曾子祐的優勢，他也提到，官辦熱身賽打下來，除了昨天與味全龍隊比賽的失誤，守備方面沒有感覺太大的落差，守備也是自己滿注重的部分。

曾子祐透露，昨天賽後總教練洪一中有特別提醒，昨天那個守備失誤，雖然沒有很好處理，但如果可以少掉那2分、或許就可以贏球，「我自己也覺得身為選手，可以處理的球就要想辦法全力處理好。」

台鋼雄鷹二軍歷史性首戰是4月4日在斗六棒球場與味全龍隊交手，曾子祐表示，教練有提醒體力、重量訓練、打擊的量都需要建立起來，打擊教練路易士也鼓勵要積極攻擊好球帶，希望球員們對自己有信心。（編輯：張雅淨）1120326