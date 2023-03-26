從12強到經典賽出賽有更進步 黃子鵬珍惜機會

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中華職棒26日在台北舉行2023賽季開季宣傳活動，樂天桃猿隊由投手黃子鵬代表出席，他也喊話，希望今年幫球隊拿下總冠軍，自己的目標則是每年更進步，可以吃下更多局數、對球隊有貢獻。中央社記者吳家昇攝 112年3月26日

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職樂天桃猿隊投手黃子鵬上次12強賽沒有出賽紀錄，此次經典賽先發1場，他直言是進步，也知道還需要更努力，黃子鵬表示，此次經典賽氛圍很不同、很珍惜有這樣的機會。

樂天桃猿隊投手黃子鵬2019年世界12強棒球賽有在代表隊中卻沒有出賽，此次經典賽對荷蘭隊先發，總計投2.2局被敲2支安打，失掉2分（1分責失分）、拿下勝投。

黃子鵬表示，此次能先發出賽對自己來說也是進步，但表現沒有到預期，明白還有很多需要更去努力的空間。

黃子鵬特別提到，此次經典賽氛圍很不一樣，也感謝聯盟後勤團隊的用心，從集訓到比賽最後一刻，都感受到團隊的辛苦，也特別珍惜。

黃子鵬本來昨天要在中職官辦熱身賽出賽，但比賽因雨取消，預計明天官辦熱身賽先發，黃子鵬表示，之前要出賽也常常遇到下雨，已經蠻習慣這種感覺了，明天是經典賽後歸隊首場實戰，重點在找與打者對決的感覺。

今年球季也很特別，黃子鵬表示，為了備戰經典賽，有提早把狀況往上拉，也是職棒球季首度遇到這樣的狀況，很多情況都是第一次，照著感覺走、累積經驗。

今天季前宣告活動，黃子鵬喊話，希望幫樂天集團拿下隊史首冠，自己的目標是每年更進步，可以吃下更多的局數、對球隊有貢獻。（編輯：謝雅竹）1120326