健康迎接新球季 蘇智傑：大家都往好的方向前進

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2023中華職棒開季宣傳活動26日在台北市立兒童新樂園舉辦，統一獅隊由球員蘇智傑代表出席，他受訪表示，2022年受傷勢影響，季後先完整休息，也有針對受傷部分加強身體素質，希望不要再發生類似狀況，目前都很健康，已準備好迎接新球季。中央社記者吳家昇攝 112年3月26日

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職統一獅隊野手蘇智傑健康回歸，自評熱身賽狀況越來越好，也提到林益全加入打線後感覺也有帶來不同的刺激，熱身賽打出隊形，「大家都在往好的方向前進」。

中華職棒統一獅隊外野好手蘇智傑去年球季因為膝蓋傷勢問題影響出賽，去年8月20日過後就沒有一軍出賽紀錄、球季提前報銷。

蘇智傑表示，去年傷勢影響，季後先完整休息，也有針對受傷的部分加強身體素質，希望不要再發生類似狀況，目前身體狀況都很健康，準備迎接新的球季。

獅隊今年網羅林益全加入，被問起林益全的加入是否為打線帶來什麼「化學效應」，蘇智傑笑說，這幾場官辦熱身賽慢慢有感覺，不管是林益全還是胡金龍，都是經驗很豐富的前輩，這幾場熱身賽無論士氣、隊形，都慢慢往好的方向前進，希望今年大家都可以有好的表現。

獅隊總教練林岳平是本屆經典賽台灣隊總教練，1月底開始就全心投入備戰經典賽，蘇智傑笑說，總教練剛回來的那段時間應該也滿頭痛的，需要花更多的時間了解大家。獅隊官辦熱身賽勝少敗多，昨天再見安打拿勝，蘇智傑也表示應該會對士氣很有幫助。

蘇智傑提到，因為去年受傷的關係，所以今年經典賽對拚國家隊沒有什麼特別想法，但國際賽中大家為了台灣，上下一條心面對其他國家的球隊、感覺很棒，雖然一定有壓力，但要思考怎麼面對壓力、從中贏得勝利，身為球員如果有機會，當然都會很想要加入。（編輯：張雅淨）1120326