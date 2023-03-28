張奕轉隊西武初登板 二軍中繼1局無失分

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）旅日投手張奕本季改披埼玉西武獅隊戰袍後，今天首場二軍出賽，中繼1局無失分，隊友吳念庭也有先發出賽，單場敲2安，西武與養樂多隊鏖戰至延長賽11局、2比2握手言和。

投手張奕去年底作為自由球員補償，改效力西武獅隊，原本也在世界棒球經典賽台灣代表隊大名單中，因為肩膀緊繃發炎、退出國家隊，但先前西武隊總經理渡邊久信來台受訪時曾表示，張奕已經進入牛棚練投。

日職二軍例行賽西武獅隊今天與東京養樂多隊交手，此次經典賽也有代表台灣出賽的野手吳念庭先發扛3棒、守二壘。

吳念庭1局上吞下三振，4局上敲出游擊方向飛球出局，6局上敲出中外野方向安打，8局上2人出局後再敲出右外野方向安打，9局上選到四壞保送上壘，今天總計4打數敲出2支安打。

今天兩隊前3局打完沒有拿下分數，養樂多隊4局下靠著保送、武岡龍世二壘打、高飛犧牲打先拿1分，再靠著安打、滾地球跑回1分。

西武隊先發投手松本航投3局無失分，今井達也中繼投3局失掉2分責失分，西武隊7局下派張奕接手中繼，依序讓養樂多隊打者敲出二壘方向滾地球，左外野方向界外飛球出局，再三振抓到第3個出局數。

西武隊前8局都沒有拿下分數，直到9局上靠著保送、中山誠吾、蛭間拓哉接連二壘打追回2分，兩隊鏖戰至延長賽11局都沒有再拿下分數、握手言和。

張奕加入西武獅隊後首場正式賽登板，今天中繼用16球投1局，投出1次三振、無失分、無關勝敗，有好的開始。（編輯：張雅淨）1120328