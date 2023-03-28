宋嘉翔、朱育賢開轟無用 桃猿2失誤不敵龍隊

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中華職棒官辦熱身賽樂天桃猿隊28日與味全龍隊在斗六棒球場交手，18歲新秀捕手宋嘉翔開轟，可惜團隊2次守備失誤誤事，桃猿隊終場以5比6吞敗。圖為宋嘉翔春訓時出賽畫面。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月28日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職官辦熱身賽樂天桃猿隊18歲新秀捕手宋嘉翔開轟，朱育賢也有全壘打，但團隊2次守備失誤誤事，桃猿隊終場以5比6不敵味全龍隊、吞下官辦熱身賽3連敗。

中華職棒官辦熱身賽樂天桃猿隊今天與味全龍隊在斗六棒球場交手，龍隊2局上靠著劉基鴻安打、瑪仕革斯．俄霸律尼二壘打攻占得點圈，拿莫．伊漾獲觸身球保送，龍隊靠野手選擇跑回第1分。

桃猿隊4局上守備有狀況，龍隊劉基鴻敲出安打，桃猿隊接連2次守備失誤讓龍隊先拿1分，接著龍隊延續攻勢，靠著2安打、2次高飛犧牲打單局攻下4分拉開領先差距。

桃猿隊前4局沒有得分，5局下陣中備受期待的18歲捕手宋嘉翔開轟，2分砲幫助球隊破蛋，龍隊6局上再拿1分，6局下桃猿隊朱育賢也開轟，3分砲幫助球隊將比數追至5比6，兩隊比賽後半段都沒有再拿下分數，桃猿隊吞敗。

桃猿今天先發投手陳鴻文總計投5局被敲6支安打，投出3次三振、1次觸身球保送，失掉5分（1分責失分），吞下敗投；龍隊由投手布里悍先發，總計投5局被敲出1支安打就是全壘打，投出5次三振、2次保送，失掉2分責失分、拿下勝投。（編輯：陳政偉）1120328