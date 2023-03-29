密契爾狂轟44分寫歷史 騎士仍不敵老鷹[影]

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NBA騎士的密契爾28日狂轟44分，成為史上最快拿下生涯1萬分的球員，但球隊仍以118比120不敵老鷹。（圖取自twitter.com/cavs）

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（中央社亞特蘭大28日綜合外電報導）NBA騎士的密契爾今天狂轟44分，成為史上最快拿下生涯1萬分的球員，但球隊仍以118比120不敵老鷹。

密爾瓦基公鹿與克里夫蘭騎士在美國職籃NBA東區中央組分居1、2名，公鹿戰績54勝21敗，騎士則是48勝29敗，落後7場的騎士已確定無法超越公鹿，但兩隊都已經確定拿下季後賽門票。

在東區排名第8的老鷹，主場迎戰東區第4騎士的比賽，莫瑞（Dejounte Murray）在比賽剩下2分14秒時3罰全進，讓老鷹將比分超前，終場前58.1秒再以一記後仰跳投，讓老鷹將領先拉開到4分，並在最後以2分差距險勝。

莫瑞今天攻下老鷹全隊最高的29分，從板凳出發的歐康伍（Onyeka Okongwu）貢獻21分，這是他本季單場得分的新高。楊恩（Trae Young）此役「只」拿16分，但送出10次助攻，卡佩拉（Clint Capela）有12分、10籃板的成績，替補的貝伊（Saddiq Bey）也有11分、10籃板的表現。

老鷹今天雖然獲勝，但多倫多暴龍在另一場比賽也以106比92擊敗邁阿密熱火，因此老鷹、暴龍戰績同為38勝38負，分居東區第8、第9，都還能打「附加賽」（play-in tournament） 。

莫瑞表示，球隊知道在例行賽剩下6場的情況下，是禁不起在主場輸球的。

莫瑞說：「我們只知道自己處於非贏不可的局面，我們站上球場，準備打滿全場，然後拿下一場重要的勝利。」

騎士平時的先發前鋒、中鋒今天都沒出賽，奧科羅（Isaac Okoro）是因為左膝疼痛的緣故，艾倫（Jarrett Allen）則是右腹股溝拉傷的關係。

密契爾（Donovan Mitchell）此役轟下44分，追平詹姆斯（LeBron James）所締造，單季10場比賽得分達40大關的隊史紀錄。

騎士上個球季在附加賽遭老鷹淘汰出局，但他們26日以108比91擊敗休士頓火箭，繼2018年後再度打進季後賽。

在老鷹解雇麥克米蘭（Nate McMillan），改聘史奈德（Quin Snyder）為總教練後，讓先後離開猶他爵士的密契爾與史奈德在老鷹再續前緣。

今天在史奈德的麾下，密契爾加入1萬分俱樂部，而他生涯至今才打了410場比賽，是史上拿下1萬分最快的球員。

今天的比賽開打前，密契爾還差13分就能達到生涯1萬分大關，此役他在上半場拿下12分，第3節一開始時，就以1個上籃達到了這個里程碑。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120329