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悍將隊長范國宸月薪加14萬 陳仕朋尚未談好合約

2023/3/30 16:14
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職富邦悍將今天公布談薪結果，范國宸、曾峻岳、申皓瑋及戴培峰簽下複數年約，范國宸月薪增加新台幣14萬元最多，本季月薪從20萬增至34萬；另外經典賽國手陳仕朋尚未談好合約。

今年接任隊長的范國宸，去年球季出賽114場為全中職最多，季末獲得最佳十人與金手套的殊榮，本季月薪從新台幣20萬增至34萬元，全隊加薪金額最多，並與球隊簽下月薪34、38萬元的2年複數年約。

終結者曾峻岳在2020年原與球團簽下2.5年、月薪7萬元合約加盟，去年初獲得提前換約，增至月薪15萬元後，今年再獲13萬元加薪肯定，與球隊簽下月薪28、32萬元的複數年約，加薪幅度逾4倍。

表現日趨成熟的申皓瑋，新球季月薪增加6萬元，與球團簽定月薪25、30萬元的複數年約。去年蹲捕出賽達100場的戴培峰，在引導投手與個人表現的進步有目共睹，月薪從10.5萬，倍增至20萬元，並與球隊簽下月薪20、25萬元的複數年約。

投手賴智垣去年加盟悍將，繳出17次中繼成功優異成績，新球季月薪從7萬增至14.5萬元，漲幅107%為全隊最高。投手王尉永加薪6萬，新球季月薪29萬元；副隊長歐書誠加薪5萬，今年月薪17萬元；李子強加薪3萬，今年月薪10萬元；藍愷青、陳冠勳加薪2萬，本季月薪分別為14.5萬及9萬元。

江國豪減薪5000元，今年球季月薪14.5萬元；郭俊麟、吳世豪減薪3萬，新球季月薪為32萬與9.5萬元。

同樣在去年加入悍將並且表現維持高峰的王勝偉，今年球季也獲得加薪肯定，與球團簽下合約總值約350萬的1年合約。另外，王正棠加薪5.5萬，新球季月薪23萬元；辛元旭加薪4萬，今年球季月薪16萬元；林澤彬加薪2萬，新球季月薪9萬元；王詩聰與張冠廷各獲得1.5萬及1萬加薪，新球季月薪為9.5萬與10萬元。

葉竹軒與于森旭獲得微幅加薪，新球季月薪分別為12.7萬與12.5萬元；李宗賢從20萬調至16.5萬元，外加激勵獎金；高國麟從36萬調至31萬元，張進德從43萬調至37萬元，林哲瑄從53調至46萬元。

悍將球團表示，由於去年陣中部分球員離隊，本年度整體團隊薪資較去年些微下修，球團也鼓勵陣中所有選手都能持續進步打出成績，為自己與團隊爭取更高的榮耀及肯定。（編輯：吳協昌）1120330

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