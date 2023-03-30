世大運團體項目分組抽籤 台灣籃球排球都碰上巴西

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（中央社記者黎建忠台北30日電）經歷2度延期的2021成都世界大學運動會，今天舉行團體項目的抽籤會議。巧合的是，台灣男籃、女籃、男排、女排預賽都和巴西同組。

2021年成都世大運原本預計該年的8月8日到18日登場，因為疫情關係，先延後到2022年6月26日到7月7日舉行，2022年5月因為當時全球疫情還未明顯趨緩，加上中國仍堅持清零政策，所以再度宣布世大運延到2023年7月28日到8月8日舉辦。

世界大學運動總會（FISU）和成都世大運籌委會今天進行團體運動項目分組抽籤，台灣男籃分在A組，和地主中國、南非、立陶宛、巴西同組；女籃預賽和斯洛伐克、巴西、捷克分在B組。

男、女籃預賽共4組，都是取分組前2晉級，台灣女籃曾在2011年深圳世大運拿下史上最佳的銀牌，2017年也曾在台北世大運奪銅，這次同樣很有機會晉級8強。

與台灣男籃同組的4支球隊，僅中國有參加上屆的拿坡里世大運，立陶宛曾在2017年台北世大運摘金，在預賽分組算是獨強，剩下1張晉級門票呈現4搶1的局面。

台灣男排預賽和德國、巴西、義大利同為D組；女排則是和波蘭、巴西分在A組。

台灣男排曾在2017年台北世大運獲得第4，創史上最佳成績，上屆拿坡里則獲得第7。今年籤運不是太好，和上屆金牌義大利、第12名的傳統排球強權巴西同組。

女排共15國參賽、分4組，台灣籤運不錯，僅和波蘭、巴西同組，只要獲得1勝，就有很高的機會晉級8強。（編輯：唐聲揚）1120330