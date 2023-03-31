綠委籲青足聯賽不能斷 體育署：足協提計畫會協助

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（中央社記者王揚宇台北31日電）民進黨立委張廖萬堅、劉世芳、陳培瑜今天說，中華民國足球協會日前宣布停辦青年足球聯賽，引發球員及家長不滿，為壯大國內足球風氣、促進足球產業發展，呼籲體育署協調足協恢復辦理青年足球聯賽。

受邀出席記者會的教育部體育署副署長洪志昌說，今年復辦沒有多大的問題，足協提出的計畫，體育署會協助與支持，也希望足協與參與團體達成共識，朝永續辦理的方式來做處理。

張廖萬堅、劉世芳、陳培瑜等人今天在立法院召開「青足聯賽不能斷，籲請體育署協調復辦」記者會，呼籲體育署應督導並協助足協恢復辦理青年足球聯賽，同時確實監督足協財政狀況，避免類似情事一再發生。

張廖萬堅等人指出，青年足球聯賽自2020年辦理至今已3年，屬國內最具規模且是唯一的青年足球聯賽，但足協以財務狀況、負債新台幣一億元為由停辦青年足球聯賽，引發各界討論。

張廖萬堅表示，青年足球聯賽是在週末辦理，隔週1場，練習跟比賽都不會占用上課時間，是少數國內能打破體育班、俱樂部藩籬的賽事，對於推動基層足球、擴大足球人才庫等重要性不言而喻，如今足協貿然停辦，體育署應該出面協調，要求足協恢復辦理。

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劉世芳指出，青年足球聯賽對於推展足球運動的效益與重要性不在話下，體育署今年應協助足協恢復賽事外，並要求足協在6個月內提出財務改善計畫，確保足協的財務缺口得以逐漸好轉，希望體育署可以和足協一起共同克服困境，維持青年足球聯賽恢復正常運作。

陳培瑜表示，她全力支持青年足球聯賽的續辦，使年輕選手的參賽權真正受到保障，也呼籲體育署應依國民體育法賦予的監督責任，確保足協財務人事健全，並落實財務查核與透明，向社會大眾公告。（編輯：蘇志宗）1120331