葉弘仁U18東岸聯盟扛游擊大關 攻守優於同齡球員

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2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽持續展開，新北市聯隊高一野手葉弘仁把關游擊，攻守表現比同齡球員突出，連兩場出賽有安打，無論打擊或守備皆達到教練團預期。中央社記者謝靜雯攝 112年3月31日

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（中央社記者謝靜雯台東31日電）U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊高一野手葉弘仁把關游擊，攻守表現比同齡球員突出，連兩場出賽有安打，總教練周宗志盼他補起學長劉俊緯的游擊缺，葉弘仁目標拚U18世界盃國手。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽，穀保家商分兩隊參賽，沒有超齡的球員與鶯歌工商球員組成新北市聯隊，備戰玉山盃青棒國手選拔賽，其餘球員分在穀保家商隊以備戰王貞治盃為主。

穀保家商高三游擊手劉俊緯超齡，游擊大關需要有戰力適時補上。周宗志表示，目前規劃新北市聯隊此項賽事的游擊讓高一野手葉弘仁把關，看能不能補起劉俊緯的空缺，預賽2場比賽觀察下來，無論打擊還是守備，都有達到教練團的預期。

周宗志表示，葉弘仁身材雖然不是很突出，但是守備穩定性讓人放心，傳球的臂力也不錯，接到球腳步的轉換也比同年齡層的球員來得好，打擊方面擊球率高，作戰及助攻都有不錯表現。

葉弘仁今天預賽與成功商水比賽，先發守游擊、打2棒，1局選到四壞保送、盜上二壘，3局跑出內野安打，5局有高飛犧牲打帶有1分打點，能有效推進攻勢。

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葉弘仁之前是打鋁棒組比賽，第一次跟著木棒組的學長出賽。他表示，學長會帶領及提醒該注意的地方，不會給他很大的壓力；對於教練團期待補起游擊的戰力，他說，希望可以盡快跟上學長的腳步。

葉弘仁有U12世界盃、U15世界盃國手資歷，一直都對守備最有信心，他自評升上高中守備方面臂力有進步，打擊方面則是擊球率和力量都有進步，如果有機會，也希望可以拚U18世界盃國手資歷。（編輯：管中維）1120331