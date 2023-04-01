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宋嘉翔先發蹲捕刷新紀錄 曾總盼「越級打怪」

2023/4/1 16:43
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（中央社記者楊啟芳台中1日電）中職開幕戰今天在洲際棒球場登場，樂天桃猿隊推出18歲新秀宋嘉翔先發蹲捕，打破隊友廖健富的開幕戰最年輕先發、林承飛開幕戰最年輕出賽紀錄，教頭曾豪駒盼他「越級打怪」。

桃猿隊在去年季中選秀首輪選進的宋嘉翔，今年春訓開始就備受教練團期待，也順利入選開季一軍名單，桃猿隊今天作客與中信兄弟交手的開幕戰，就先發蹲捕、打第8棒，以18歲又253天的年紀，打破廖健富的開幕戰最年輕先發選手紀錄（19歲又177天）、林承飛的開幕戰最年輕出賽紀錄（18歲又346天）。

桃猿隊總教練曾豪駒在今天賽前受訪表示，從石垣島交流賽到官辦熱身賽，都有在觀察宋嘉翔對比賽的掌握度，「的確表現出不同於一般高中畢業生，守備、打擊都有一定水準。」尤其曾豪駒看中他的守備能力，蹲捕時在接、擋球都不錯，配球上則還需要時間累積經驗。

之前廖健富也是很年輕就開幕戰先發，不過曾豪駒指出，當初是看中廖健富的打擊能力，宋嘉翔則是守備能力對球隊有加分。宋嘉翔在官辦熱身賽也有打擊率3成16的穩定表現，曾豪駒說：「他打擊中規中矩，是屬於確實擊球的，好球帶設定得很好，不會揮到不必要的壞球。」

會開季就帶宋嘉翔，曾豪駒以「越級打怪」來形容，希望把考題變得更難，看他在一軍有沒有辦法發揮，「有時候熱身賽強度還不太高、能承受得住，比賽開打就是能否展現出身價的地方，能不能承受壓力就看他本身，期待他發揮平常所學的就好。」

除了宋嘉翔，這次開季桃猿隊還帶了馬傑森、張梓軒等年輕好手，曾豪駒指出，都是近況比較好的選手，就看他們能不能掌握機會。談到馬傑森，曾豪駒說：「這2年看他逐漸進步，去年他也打了台灣大賽，有經驗後希望今年第一次開季先發就有好表現。」（編輯：陳政偉）1120401

#宋嘉翔
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