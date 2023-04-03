象魔力6局先發無失分好投 兄弟奪本季首勝

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職今天在台南棒球場的賽事，中信兄弟先發投手象魔力先發6局繳無失分好投，僅讓對方擊出2支安打，加上統一獅隊全場出現4次守備失誤，終場兄弟以7比0奪本季首勝。

兄弟在3局上2出局後率先展開攻勢，岳政華觸擊形成內野安打並造成對方失誤，接著江坤宇再敲安打送回第1分，之後陳文杰敲安打，陳子豪再敲二壘安打，帶有2分打點，取得3比0領先；6局上曾頌恩擊出內野安打後，成功盜上二壘，岳東華再敲安打為兄弟添1分。

8局上岳東華、黃韋盛接連敲二壘安打，攻下1分；9局上岳政華靠著二壘手失誤上一壘，接著江坤宇、陳子豪敲安打再得1分，下一棒宋晟睿擊出滾地球獅隊再發生失誤，滿壘時岳東華選到保送擠回1分，終場兄弟就以7比0奪下本季首勝。

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兄弟今天推出洋投象魔力登板先發，展現十足壓制力，直到第5局才被陳鏞基敲第1支安打，總計用88球投6局，僅被敲2支安打，投1次保送、4次三振，沒有失分，奪下勝投及單場MVP；接著蔡齊哲、李振昌、呂彥青各投1局都沒有掉分，聯手完封獅隊打線。

獅隊則是由羅昂先發，他用97球投6局，被敲9支安打，沒有出現保送，飆出8次三振，失4分含3分責失，不過最後仍吞下敗投。此戰獅隊一共發生4次守備失誤，其中二壘手許哲晏就占3次，另外羅昂也有1次失誤。（編輯：李亨山）1120403