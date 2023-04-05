76人恩比德狂砍52分奪勝 總教練誇年度MVP就是他

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（中央社費城4日綜合外電報導）費城76人隊的恩比德，今天以52分的大師級表現讓自己更接近年度MVP獎項。76人隊在例行賽對塞爾蒂克隊的最後一役中，以103比101驚險勝出，贏得這場東區重量級隊伍的內戰。

法新社報導，目前是NBA年度MVP看好人選之一的恩比德（Joel Embiid），今天率領76人隊擊敗勁敵塞爾蒂克，也讓綠衫軍贏得東區頭號種子的希望幾乎覆滅。

塞爾蒂克如想要拿下季賽排名第一，並獲得最重要的季後賽主場優勢，除非自己贏得剩下的3場例賽，同時暫居龍頭的公鹿隊還要輸掉最後3場。

本場比賽中，恩比德25投20中，得52分，同時搶下13籃板並有6次助攻；哈登（James Harden ）得到20分。

塔克（P.J.Tucker）是僅有另一位得分達兩位數的76人球員，他所得的11分中，大部分來自第4節末的連串三分球。

然而，東區目前排名老3的76人隊在比賽尾段差點翻船，他們在還剩約10秒時仍以103比96領先，不過幾乎搞砸了比賽，讓塞爾蒂克將比分差追至2分內。

塞爾蒂克明星塔圖姆（Jayson Tatum）最後的2分球壓哨出手未中，萬一進了，兩隊將進入延長賽。

恩比德對76人在比賽後期的不穩定表現感到不滿，這幾乎讓76人失去本賽季對塞爾蒂克的首勝。

恩比德表示，「我不知道我們在幹什麼」，「我們必須做得更好，包括我在內。我們必須做得更好。」

「進攻端我們不夠好，需要防守時也被人阻攔。但我們必須做得更好─我們隨後可能就會在季後賽遇到他們（塞爾蒂克）。」

與此同時，76人隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，恩比德精湛的表現應可平息本季MVP誰屬的爭議。

瑞佛斯說，「今晚我們做錯了很多事─只有恩比德做對了。」

「這個人在一場NBA比賽中包辦了全隊的一半分數。我是有點偏頗，但MVP的競逐已經結束。」（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120405