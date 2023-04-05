林哲瑄改拿「冰球球棒」有效果 揮棒速度變快

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中華職棒富邦悍將隊林哲瑄（圖）4日敲出本季首轟，他5日受訪表示，本季開始改拿「冰球球棒」，讓揮棒軌跡縮小、速度變快，嘗試幾場後發現效果不錯。中央社記者楊啟芳攝 112年4月5日

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（中央社記者楊啟芳新北5日電）中職富邦悍將林哲瑄、高國輝昨天同場開轟，林哲瑄今天表示，本季開始改拿「冰球球棒」，讓揮棒軌跡縮小、速度變快，嘗試幾場之後發現效果不錯；高國輝則是在練習時使用。

悍將昨天對上樂天桃猿隊，在比賽前半一度1比7落後，不過從第5局開始急起直追，5局下林哲瑄轟出陽春砲，9局下高國輝又轟出2分砲，兩人本季首轟都出爐，不過最終悍將仍以7比10落敗。

本季傷癒復出之後沒多久就開轟，林哲瑄今天接受訪問時表示，「還滿興奮的，復出之後第一支全壘打，帶動球隊氣勢，把分數追趕回來，感覺還不錯。」去年狀況不好的高國輝則說：「今年我覺得從熱身賽開始調整得滿不錯，有些即使沒有安打，但擊球感覺都不錯，希望能夠繼續維持。」

林哲瑄談到今年打擊的改變在於「球棒」，改使用球棒尾端多了一塊「冰球」模樣的球棒，他說明：「之前看大聯盟滿多人在用的，官辦熱身賽開始想說是不是試試看，發現球跟得比較進來一點，揮棒速度加快一點，看球時間可以長一點。」

高國輝也有使用「冰球球棒」，不過他只在練習時使用，他指出，國外有研究使用這種球棒可以讓揮棒速度變快、揮棒軌跡縮小，「我是拿來練習，幫助身體去適應這個感覺，正式比賽就拿自己習慣的，去年開始練習就在用了。」

本季悍將開季有許多年輕球員，身為資深學長的林哲瑄表示，「跟以往不太一樣，畢竟我們年輕球員很多，在場上很拚命，我們也會想要跟著他們一起衝。」高國輝指出，雖然目前年輕球員有些細節還沒有做得很好，但相信只要給他們時間就可以表現很好。（編輯：張雅淨）1120405